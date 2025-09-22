Más de un año sin Jéssica: "Hoy lo que se busca es el cuerpo"

Hace un año, Jessica Gutiérrez desapareció en La Caldera, Salta, y desde entonces su familia vive una angustiante espera sin pistas sobre su paradero. Madre de cuatro hijos, Jessica sigue siendo buscada, aunque con el tiempo la esperanza de encontrarla con vida se ha ido reduciendo.

"Hoy lo que se busca es el cuerpo de Jessica"

En diálogo con ConCriterioSalta, el abogado de la familia, Héctor Velásquez, expresó que "hoy lo que se busca es el cuerpo de Jessica" y cuestionó la falta de investigaciones en los primeros días de la desaparición, especialmente la ausencia de rastrillajes en lugares clave, como el monte donde la expareja de Jessica se quitó la vida mientras era intensamente buscado.

Velásquez remarcó que la familia pide que se intensifiquen las tareas de búsqueda para obtener respuestas y poder cerrar, aunque sea parcialmente, este doloroso capítulo. El caso sigue generando conmoción en la comunidad salteña, que continúa reclamando mayor acción judicial.