ARCA: La nueva subasta que te ayudará para renovar tu casa

La Agencia de Regulación y Control Aduanero, más conocida como ARCA, realizará una nueva subasta este 25 de septiembre. Se trata de un nuevo remate organizado por la entidad nacional para fidelizar el vínculo con los contribuyentes que podrán llevarse un producto a bajo costo.

Luego de lo que fue el boom de inscriptos para la subasta que se realizó en Mendoza respecto de los instrumentos como guitarras eléctricas, acústicas, bajos y parlantes, ahora llegará otro remate en el que ya se puede participar y las inscripciones cierran en las próximas horas.

Qué subastará ARCA este 25 de septiembre

ARCA se prepara para rematar cerámicos. Las baldosas ya fueron exhibidas hace una semana y actualmente la subasta cuenta con unos 12.000 interesados en todo el país.

La subasta será de un solo lote de baldosas de cerámica esmaltadas en varias medidas, aproximadamente 1483 m2. Están acondicionadas en 15 pallets y se venderán en el estado en el que se encuentran actualmente exhibidas en el sitio oficial del Banco Ciudad.

En las últimas semanas, ARCA realizó subastas muy interesantes como las de los instrumentos musicales y anunció la realización de un nuevo remate en octubre en el que va a estar vendiendo a bajo precio PlayStation 5, parlantes y tablets.

El organismo realiza estas actividades con el fin de acercarse cada vez más a los contribuyentes actuales que pueden adquirir productos muy necesarios para renovar el hogar a un muy bajo precio. En otras oportunidades se han subastado vehículos de gama media a menos del 50% del valor en el mercado del 2025.

Al mes de agosto, la recaudación acumulada por subastas asciende a $438.583.086,05. Además, se prevé que en los próximos meses los remates continúen extendiéndose en el tiempo ya que es una medida que viene implementándose hace años sin interrupciones.