UNSA: Preocupa la brecha entre presupuesto aprobado y la necesidad real

El rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, participó de la Expo Futuro y en diálogo exclusivo con Informate Salta destacó la importancia del evento como un espacio de oportunidades para los estudiantes. “Expo Futuro es una apuesta que hace la provincia a la educación y al futuro de los jóvenes, esto es una invitación para que puedan elegir lo que van a hacer”, señaló.

Nina no ocultó su preocupación por el panorama actual que atraviesa la universidad. “Estamos cerrando la última etapa del 2025 con una serie de complicaciones y de esa forma buscamos proyectar otros aspectos vinculados con las cuestiones académicas”, explicó.

En cuanto al financiamiento, el Rector remarcó la diferencia entre el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y lo que había definido el consejo universitario internacional. “Ya se expiró el consejo universitario internacional, el cual formaban parte todas las universidades, y el presupuesto que presentó el Ejecutivo tiene una diferencia muy amplia con ese monto”, advirtió.

Ante este escenario, pidió que el Congreso revise la propuesta: “Esperamos que esto pueda tener alguna posibilidad de cambio y que la Ley de Financiamiento Universitario pueda ser una herramienta útil para corregir estas cuestiones. Hay que crear los puentes necesarios para dar una respuesta”.

Finalmente, Nina habló sobre las facultades que hoy despiertan mayor interés en la UNSa. “Principalmente las que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud, después Informática y Tecnología, y luego las de Ciencias Económicas”, detalló.