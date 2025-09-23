Un temporal en Santa Victoria Este afectó las comunidades

Lluvia, viento y granizo azotaron el departamento de Rivadavia, dejando sin techos ni paredes a los lugareños y a los habitantes de pueblos originarios.

En palabras del jefe mayor de la comunidad Mecle, cacique Mateo Torrez: “La Municipalidad de Santa Victoria Este se comprometió a hacer el relevamiento durante el fin de semana, pero eso no ocurrió”.

Por otro lado, el referente del Sistema de Alerta Temprana del río Pilcomayo, Luis María de la Cruz, alegó, que hace tiempo venían avisando que las construcciones debían adaptarse a esta nueva realidad que se va tornando normal.

En este sentido, De la Cruz, sostuvo que el fenómeno climático que genera alteraciones muy grandes está “fuera de tiempo”.

Pasado el temporal, desde el gobierno de la provincia indicaron que se asistió a las familias con chapas, alimentos, agua y plásticos. La cartera encargada de proporcionar la ayuda estatal fue el Ministerio de Desarrollo Social, que reafirmó “el compromiso de la provincia de estar presente en el territorio, garantizando respuestas concretas ante situaciones de emergencia”.

Las familias afectadas viven en La Curvita, Pozo El Arao y La Esperanza se les otorgaron 15 módulos alimentarios de emergencia (MAE), tres rollos de plástico, cuatro chapas y 15 bidones de agua.

Por otro lado, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, informó que más de 2.000 familias de La Unión y Rivadavia Banda Sur se encuentran sin energía eléctrica debido a la ruptura de un transformador de la Estación Transformadora “La Estrella”, cuya operación está a cargo de Transnoa S.A.

Ante esta situación, se interpondrá una denuncia penal contra la empresa, y alegó: “Estamos frente a una empresa que se lleva millones de los bolsillos de los ciudadanos argentinos y no invierte un peso en garantizar el transporte de la energía. A esto se suma que el Gobierno Nacional suspendió cualquier tipo de inversión en mantenimiento y mejoras, en un contexto ya declarado de emergencia nacional”.

“Si no interviene la Justicia, la situación, con vistas al verano, puede ser aún peor”, finalizó Saravia.