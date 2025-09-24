La Escuela de Emprendedores dictará una capacitación sobre diseño 3D

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, dictará la capacitación gratuita sobre diseño 3D. Será este jueves 25, de 16 a 19, en avenida Independencia 910.

El objetivo de esta jornada es acercar a los asistentes a los conceptos básicos del diseño 3D, una tecnología con creciente demanda. La capacitación abordará temas fundamentales como el modelado, la visualización y las herramientas más utilizadas.

La charla será dictada por un panel de especialistas: Augusto Troxler, experto en diseño 3D y Carlos Rodríguez, gerente de la empresa Ranko S.A.

La formación es gratuita y con cupos limitados. Los interesados en participar deben inscribirse al número 3872158121.