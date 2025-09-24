“Yo sé quién la mató, el ADN es irrefutable, el tema es por qué”, afirmó el viudo de Jimena

Con un juicio que promete ser largo y doloroso, comenzó hoy la audiencia de debate por el crimen de Jimena Salas, ocurrido hace casi nueve años en Vaqueros.

Nicolás Cajal, viudo de la víctima, habló brevemente con la prensa antes de ingresar al gran salón de juicios y dejó frases contundentes: “Yo sé quién mató a Jimena, el ADN es irrefutable, el tema es por qué”.

El viudo relató su impotencia ante la muerte de Javier Saavedra. “Tengo mucha bronca en el sentido de que no enfrentó este juicio, que era tan inocente como decía, hubiese estado acá", dijo.

"A mí me afectó personalmente en un montón de cuestiones. De todas maneras, acá estamos, siguiendo con la vida, porque no me queda otra y porque lo hago por mis hijas"

Cajal destacó su confianza en la justicia actual y en el equipo de fiscales. “Sigo creyendo en la justicia. Creo que el procurador que está ahora, creo en un buen equipo”.

Sobre la posibilidad de conocer los motivos del crimen, el viudo admitió que tal vez nunca se sepa: “Para eso está la justicia. La verdad están los fiscales que son los que están investigando y el porqué nunca lo vamos a saber. Es muy difícil que una persona se acuse a sí misma, entonces es medio complejo”.

“La verdad ya la sé, porque el ADN es irrefutable. Me hubiese gustado, me hubiese encantado saber el porqué"

Cajal también resaltó la labor de su abogado, Pedro Arancibia, a quien considera un amigo más que un profesional. “Es una persona impecable en su trabajo. Un excelente profesional, pero mejor persona. Siempre creyó que íbamos a llegar a un final de esto”.

Hoy, mientras se desarrolla la lectura de la requisitoria, Nicolás Cajal permanece presente en el salón, decidido a acompañar el juicio hasta el final y mantener la memoria de Jimena viva para sus hijas.