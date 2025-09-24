Detrás de mí está la prisión “Unidad-6”, donde mi esposo está muriendo lentamente desde hace seis meses, sin haber cometido ningún delito. Su vida pende de un hilo, y solo su ayuda puede salvarlo.

¡Inocente! ¡Sin cargos! ¡Sin pruebas!

A mi esposo, Konstantin Rudnev, lo encarcelaron en Argentina sin:

Cargos legales formales

Pruebas

Declaraciones de víctimas

Ningún proceso judicial real



Lo persiguen no por un crimen, sino por su nombre y por su pasado. Pasó 11 años en cárceles rusas por ser opositor al régimen de Putin. Soñábamos con una vida tranquila en Argentina, donde pudiera recuperar su salud tras años de sufrimiento.

Pero los fiscales argentinos decidieron ganarse fama usando su reputación, creyendo ciegamente en mentiras publicadas por medios rusos y montenegrinos.

Si quieres conocer la verdad sobre Konstantin Rudnev, mira este video: Ver en YouTube

¡Su vida está en peligro!

Ha perdido 30 kilos y sigue bajando de peso

Tiene problemas cardíacos y otras enfermedades graves

No recibe los medicamentos que necesita

Se desmaya por tratamientos incorrectos

El fiscal prohíbe su hospitalización, ¡aunque el juez ya la autorizó!

No habla el idioma local, ni siquiera puede pedir ayuda

Doble castigo sin culpa



11 años en Rusia por pensar diferente.

Ahora, una muerte lenta en una cárcel argentina por simplemente existir.Esto no es justicia.

Esto es un caso fabricado sobre la base de prensa amarillista.

Esto es tortura por omisión y negligencia.

¡Les ruego ayuda!



He cambiado cientos de abogados. He tocado todas las puertas.

Veo cómo mi esposo se apaga, y no puedo salvarlo.

Médicos, policías, fiscales… todos mienten y encubren este crimen.

¿Qué puedes hacer AHORA?



Si tienes un buen corazón y quieres ayudarnos a luchar por justicia, haz estos 3 pasos simples:

COMPARTE este mensaje en todas tus redes: redes sociales, blogs, foros CONTACTA a organizaciones de derechos humanos. EXIGE a las autoridades argentinas el respeto a los derechos humanos ESCRIBE a los medios de comunicación de Argentina y de tu país



Si tienes contactos en Argentina o alguna forma de influir en esta situación, ¡te suplicamos ayuda!

A mi esposo pueden matarlo en esa cárcel con indiferencia y silencio.

¡Juntos podemos detener esta injusticia!



Este llamado no es solo por mi esposo.

Es por todos los inocentes tras las rejas.

Es el grito de quienes han sido destruidos por un sistema ciego e inhumano.

No permanezcas indiferente.

Una sola acción tuya —compartir, publicar, contactar— puede salvar la vida de un hombre inocente.