Una nueva pista narco y el misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Me venís a tirar tiros..."

Las redes sociales forman parte del material que los investigadores siguen con atención para tratar de resolver el triple crimen de La Tablada. Las tres víctimas, Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo, tenían una intensa actividad en sus redes y se cree que ahí puede haber información sensible para encontrar a los responsables.

Pero la investigación no se detiene en la búsqueda en sus perfiles. Los familiares y allegados también dejan pistan que pueden ayudar a resolver el caso.

Por ejemplo, la hermana de Lara publicó en las últimas horas un enigmático mensaje. "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venis a acusar a mi de que yo entregué a mi hermana. Hijo de puta, me venis a tirar tiros a la casa. Andá a buscar a los peruanos. Lety, yo también la perdí a mi hermana", escribió Agostina Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

¿A quién le habla? ¿Quién es Lety? ¿Conoce a "los peruanos" a los que hace referencia?... Todas esas preguntas están ahora en manos de los investigadores y no se descarta que sea convocada a declarar en las próximas horas, siempre en calidad de testigo.

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Brenda, Lara y Morena

La investigación ya sabe que las tres chicas tomaron una camioneta a 150 metros de la rotonda de la Avenida Crovara y la ruta 3. Desde allí - por causas que se están averiguando especialmente- fueron hasta la villa 1-11-14 en la zona sur oeste de la ciudad de Buenos Aires.

La Policía cree que fueron llevadas a la zona denominada como "el área peruana", en donde grupos narcos de esa nacionalidad dominan. En contraste con la zona más próxima a la cancha de San Lorenzo, en donde predominan los habitantes de nacionalidad argentina. /A24