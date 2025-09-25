Triple femicidio en Bs. As.: Exigen apuntar contra los culpables y no las víctimas

Sigue las novedades en torno al triple femicidio ocurrido en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, con el asesinato de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, mientras se investiga el crimen apuntando a una cuestión narco de fondo.

Entre las últimas novedades del caso, se conoció un video en el que se observa el momento en que incendiaron la camioneta que fue utilizada para trasladarlas, como también que el momento del crimen fue transmitido en un live por redes sociales.

En medio de esas novedades, quien se expresó del caso fue Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, quien enfatizó la necesidad de enfocar la atención en los responsables, más allá de la vida o la apariencia de las víctimas, como pasó con las víctimas del triple femicidio.

Así lo señaló en diálogo con FM Aries donde espetó: “Inmediatamente indagan en que hacía, a que se dedicaba ¿A dónde está el foco realmente puesto? ¿Quiénes pagaban por violar? Nadie lo investiga como debería”, lamentó Soria.

Esto lo dijo en consonancia con el caso conocido días atrás sobre la captación de “jóvenes vírgenes” para su explotación sexual, advirtiendo que no se trataba de un supuesto “servicio” de prostitución, sino de violaciones sistemáticas de menores. “No había clientes, eran violadores que pagaban por violar menores de edad”, subrayó.