Echaron a un sargento del Servicio Penitenciario ¿Qué pasó?

El Gobierno de la Provincia de Salta dispuso la baja del sargento R.N.R, integrante del Servicio Penitenciario Provincial, tras comprobarse que incurrió en reiteradas inasistencias injustificadas durante el año 2024.

De acuerdo con el Decreto, publicado en el Boletín Oficial, R.N.R acumuló seis ausencias sin aviso y de carácter discontinuo, lo que constituye una falta muy grave conforme lo establecido en el Decreto N.º 360/1970 que regula el régimen disciplinario del personal penitenciario.



Las actuaciones se iniciaron a partir de un informe del Departamento Personal del SPPS, que derivó en un sumario administrativo. En el proceso, se constató que el agente fue notificado de las imputaciones y se garantizó su derecho de defensa, tal como lo prevé la normativa vigente.

Los dictámenes jurídicos de la Dirección de Cuerpo Penitenciario, la Subsecretaría de Políticas Penales, el Ministerio de Seguridad y Justicia y Fiscalía de Estado coincidieron en recomendar la sanción de baja. La medida quedó fijada con vigencia al 26 de abril de 2025.