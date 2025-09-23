Lanzan capacitaciones gratuitas en IA, ventas y desarrollo web, ¿te sumás?

Alrededor de 116 emprendedores recibieron su certificación tras participar en las formaciones que ofrece la plataforma de enseñanza virtual Creando Capacidades Locales (CCL).

El objetivo es ofrecer estos programas de capacitaciones innovadores y de calidad en áreas clave como emprendimientos, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, comercio y servicios, permitiendo impulsar la inserción laboral y acompañar el crecimiento de quienes apuestan por el desarrollo productivo y tecnológico de la provincia.

La subsecretaria de Empleo, Agustina Casares, en diálogo con CNN Radio Salta, comentó que lanzarán la inscripción el próximo 30 de septiembre hasta el 6 de octubre para la segunda edición tras la gran convocatoria de la primera etapa.

Si bien contarán con los mismos cursos diseñados de acuerdo a las necesidades locales, durante la primera etapa fueron identificando cuestiones a mejorar y en que áreas se requería mayor formación.

Entre las propuestas figuran Ventas, Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Desarrollo Web, Comunicación Efectiva y Recursos para la Exportación.

En la oportunidad, pidió a quienes participen de esta edición paciencia y constancia: “Hay mucho interés, nos falta trabajar en seguir generando cercanía y que todos los que quieran hacer el curso, lleva su tiempo acostumbrarse a la modalidad”.

Los cursos permiten refrescar conceptos y afianzar, y, por ejemplo, les permitirá contar con herramientas para enfrentarse a una entrevista laboral de la mejor manera.