Copa Libertadores: Estudiantes vs Flamengo se enfrentan desde las 21:30

Estudiantes y Flamengo se enfrentarán este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se disputará en Jorge Luis Hirschi, de La Plata, y se podrá ver en vivo desde Argentina por Disney+ Premium.

El cuadro de La Plata, que perdió por 2-1 en la ida y mantiene intacta la ilusión de dar vuelta la serie, viene de ganar por la liga local, y el Mengao solo perdió uno de sus últimos doce partidos. El ganador de esta serie enfrentará a Racing, que eliminó a Vélez, en las semifinales.

La probable formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

El posible once de Flamengo

Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.