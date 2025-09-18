Los nuevos vuelos a Florianópolis y Panamá entusiasman a Salta en la recepción de turistas

El sector turístico de Salta se muestra muy entusiasmado ante el inminente inicio de los vuelos de Copa Airlines a Panamá y la futura conexión de temporada a Florianópolis, Brasil. Ambas rutas aéreas representan una oportunidad clave para atraer visitantes extranjeros y consolidar a la provincia como un destino internacional.

La primera de estas conexiones en empezar a operar será la de Copa Airlines, que unirá Salta con Panamá. El vuelo inaugural despegará la próxima semana y permitirá a los turistas del exterior conectar de forma inmediata con mercados estratégicos en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, a lo largo de todo el año.

Por su parte, el vuelo de temporada con Florianópolis, Brasil, que operará desde el 2 de enero hasta mediados de marzo, fue concebido principalmente para que los argentinos viajen a las playas brasileras. Sin embargo, el sector turístico salteño ya trabaja para promocionar la provincia como destino en el mercado brasilero, en medio de ese entusiasmo.

Así lo detacó el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, quien resaltó la importancia de estas nuevas rutas. “Cada nuevo vuelo nos representa una oportunidad. La conectividad es clave para que Salta compita con otros destinos, y estas rutas nos acercan a mercados internacionales estratégicos”, señaló.

En diálogo con FM Aries, el empresario sostuvo que el desafío ahora es acompañar estas nuevas rutas con tarifas competitivas y una mayor promoción turística, para aprovechar al máximo el flujo de visitantes extranjeros que llegarán a Salta.

El turismo considera ambas conexiones como fundamentales para sguir posicionando Salta como entrada al norte argentino.