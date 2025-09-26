Repartidores sufren robo millonario a manos de hombre en situación de calle en Cafayate

Justicia26/09/2025
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad por la presunta comisión del delito de hurto simple.

El hecho ocurrió en la tarde del 9 de septiembre, cuando el damnificado se encontraba descargando mercadería junto a un compañero de trabajo. En ese momento, advirtió la desaparición de su mochila del interior del camión. En la misma, se encontraba la recaudación del día, que ascendía a casi $16 millones. 

El acusado sería una persona en situación de calle, con consumo problemático de bebidas alcohólicas, y habría sustraído ilegítimamente la mochila con el dinero aprovechando un momento de descuido del damnificado, quien se hallaba abocado a sus tareas laborales.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas hasta el momento, se logró recuperar una suma aproximada de $9 millones, mientras prosiguen las averiguaciones para esclarecer el hecho.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.

