¡Desde atrás del arco! Mirá el gol imposible de Messi en un desafío con De Paul en el entrenamiento

Con la mira puesta en el partido de este sábado frente a Toronto FC, con el que el Inter Miami buscará quedar a dos puntos de la cima de la MLS con un encuentro adeudado por jugar, el equipo dirigido por Javier Mascherano se entrenó en el Florida Blue Training Center. Y fue allí, que Lionel Messi y Rodrigo De Paul vivieron un divertido momento en un desafío con la redonda.

Desde atrás de uno de los arcos del predio de entrenamiento del club, los dos campeones del mundo se pararon con una pelota y probaron un tiro casi imposible. El primero fue De Paul, quien remató alto y con efecto, para que la pelota tome la curva en su dirección y se meta en el arco, pero terminó estrellándose en el travesaño.

A los segundos, mientras el motorcito se lamentaba por su disparo, Leo sacó un zurdazo que superó el travesaño, picó a pocos metros del arco y, gracias a la rosca que el diez le dio a la pelota, se metió en el arco.

Apenas la número cinco tocó la red, el ex Atlético de Madrid salió corriendo a celebrar con Messi, quien, con una sonrisa en su cara, festejó y abrazó a su compañero de equipo y de Selección.