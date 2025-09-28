Habló el remisero que llevó a los presuntos asesinos de Brenda, Morena y Lara: Reveló detalles de quién lo recibió

La camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las tres jóvenes desaparecidas de La Matanza.

La camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las tres jóvenes desaparecidas de La Matanza.

La investigación por el narco asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó este fin de semana un nuevo testimonio. Se trata de Víctor Lázaro Sotacuro, un hombre de 41 años con doble nacionalidad peruana y argentina, detenido en un hostal de Villazón (Bolivia) y con domicilio en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Qué describió el remisero sobre lo que ocurrió la noche del viernes

Según registros comerciales, Sotacuro se dedicaba a la venta de frutas, legumbres y hortalizas frescas, además de estar habilitado para reparar autos y motos. Sin embargo, en la causa aparece señalado como remisero y vinculado a un Volkswagen Fox, vehículo en el que habrían viajado dos de los hombres involucrados en las ejecuciones de las jóvenes, encontradas enterradas en una casa de Florencio Varela.

De acuerdo a fuentes judiciales que Infobae accedió, al ser capturado en Bolivia, Sotacuro dio detalles de la noche del 19 de septiembre, cuando las tres víctimas subieron por su propia voluntad a una Chevrolet Tracker blanca, engañadas con la promesa de asistir a una fiesta inexistente.

El remisero relató que en la madrugada del sábado siguiente llegó en el VW Fox a la casa de Florencio Varela, acompañado por su pareja, quien también habría quedado registrada en una fotografía que obra en la causa.

Explicó que fue contratado por un amigo para realizar un viaje tras una fiesta y que en la vivienda fueron recibidos por dos hombres jóvenes que llevaban barbijos y plásticos en las zapatillas. Según dijo, "no querían ensuciarse", aunque notó que sus ropas estaban manchadas, sin poder precisar si era barro o sangre.

Posteriormente, aportó una dirección en la que habría dejado el vehículo, intentando desligarse de los crímenes. En su declaración, aseguró que huyó porque recibió amenazas contra él y su familia.

Aunque sus dichos aún no constan formalmente en el expediente, los investigadores sostienen que Sotacuro podría poseer información clave para desentrañar la trama criminal detrás del triple femicidio que conmocionó a La Matanza y al país entero.