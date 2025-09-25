Presunto asesino serial en Jujuy: Confirmaron la quinta víctima en la casa del horror

Según informó Todo Jujuy, el Fiscal Regional Guillermo Beller, confirmó una nueva víctima, la quinta, que habría fallecido en manos de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero.

Jurado fue imputado hoy por homicidio agravado de cuatro personas. El Fiscal confirmó esta tarde la identidad del quinto fallecido en la vivienda donde vivía el taxista.



Juan Carlos González tenía 60 años y estaba desaparecido desde junio pasado. Tras las muestras genéticas obtenidas de la casa de Jurado en Alto Comedero, los resultados de los especialistas dieron positivo. El celular de González tuvo el último registro de impacto de celdas en cercanías a la casa de Jurado.



Además de González, ya fueron confirmados: Jorge Omar Anachuri y Sergio Sosa, como las dos primeras víctimas tras el cotejo de ADN y otras pruebas halladas en la casa del horror. Días después y dentro de esas pruebas, se pudo confirmar la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce.

Juan Carlos González