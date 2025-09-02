Cafayate: Prorrogan la fecha para la elección de la Comisión de la Serenata

La Municipalidad de Cafayate informó, a través de la Resolución Municipal, la prórroga de la fecha de presentación de solicitudes para integrar la Comisión de Serenata, además de fijar un nuevo día para la elección de sus miembros.

Según lo establecido, la nueva fecha de elección será el 6 de septiembre de 2025 en el salón de Audiencia de la Municipalidad. Para las solicitudes, los interesados tendrán plazo hasta el 5 de septiembre a las 13:00 horas, debiendo entregarla en la Secretaría de Gobierno municipal.

De acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza vigente, quienes deseen participar deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal 24/17.

Con esta prórroga, el Ejecutivo municipal busca garantizar una mayor participación en la conformación de la comisión que tendrá a su cargo la organización de uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

Esta prórroga se da en el marco de la conformación de una Comisión Investigadora por los fondos de la Serenata.

Irregularidades

La semana pasada el Concejo Deliberante avanzó con la creación de una Comisión Investigadora para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la Serenata a Cafayate.

El concejal Rodrigo Chocobar explicó que la decisión se tomó ante la falta de transparencia en las rendiciones, indicando que existen inconsistencias entre las ejecuciones presupuestarias y los informes del festival.

Chocobar también cuestionó la gestión de fondos destinados a obras y coparticipación y adelantó que el dictamen de la comisión será clave para definir los pasos a seguir y que se avanzará judicialmente.