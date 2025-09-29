Hoy se entregan los Martín Fierro: Todos los nominados y dónde verlos

Sociedad29/09/2025
martin fierro

Este lunes, desde las 21, y con transmisión en vivo de Telefe, se entregan los Martín Fierro de Televisión, en una ceremonia que tendrá (otra vez) a Santiago del Moro a cargo de la conducción. Un par de horas antes, a las 19, dará comienzo la noche con el desfile de los famosos por la red carpet, en el Hotel Hilton.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025:

-Mejor reality

  • Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
  • Gran Hermano 2024 (Telefe)
  • Cantando 2024 (América TV)

-Mejor ficción

  • Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
  • El método (elnueve)
  • Margarita (Telefe)
  • El encargado (eltrece)
  • Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 (Disney +)

-Mejor programa periodístico

  • A la tarde (América)
  • GPS (América)
  • LAM (América)

-Mejor programa humorístico/de actualidad

  • Bendita (elnueve)
  • Pares de comedia (NET)
  • Pasó en América (América)

-Mejor programa deportivo

  • Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
  • Carburando (eltrece)
  • Copa América (Telefe)
  • Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

-Mejor noticiero diurno

  • Telenueve al mediodía (elnueve)
  • Arriba argentinos (eltrece)
  • El noticiero de la gente (Telefe)

-Mejor noticiero nocturno

  • América Noticias (América)
  • Telefe Noticias (Telefe)
  • Telenoche (eltrece)

-Mejor programa de interés general

  • La noche de Mirtha (eltrece)
  • Nara que ver (elnueve)
  • Susana Giménez (Telefe)

-Mejor programa musical

  • La Peña de Morfi (Telefe)
  • Pasión de sábado (América)
  • Planeta 9 (elnueve)

-Mejor magazine

  • A la Barbarossa (Telefe)
  • Cortá por Lozano (Telefe)
  • DDM (América)
  • Mañanísima (eltrece)

-Mejor programa cultural/educativo

  • Argentina de película (América)
  • Proyecto Tierras (Telefe)
  • Tecno Tendencias (América)

-Mejor programa de entretenimientos

  • Los 8 escalones (eltrece)
  • Ahora caigo (eltrece)
  • Escape perfecto (Telefe)

Mejor big show

  • Bake Off Famosos (Telefe)
  • Noche al Dente (América)
  • La noche perfecta (eltrece)

-Mejor programa de gastronomía

  • Comer para creer (América)
  • ¡Qué mañana! (elnueve)
  • Ariel en su salsa (Telefe)

-Mejor programa de viajes/turismo

  • Iván de viaje (Telefe)
  • Resto del mundo (eltrece)
  • Tenés que ir (elnueve)

-Mejor programa de servicios

  • ADN buena salud (Televisión Pública)
  • BA Emergencias (elnueve)
  • Intelexis Mujer (NET)

-Mejores jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)

-Mejor branded content

  • El gran bartender (Telefe)
  • Historias de estación (Telefe)
  • Que nadie se quede afuera (Telefe)

-Mejor labor en conducción femenina

  • Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
  • Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
  • Pamela David, por Desayuno Americano (América)
  • Mariana Fabbiani, por DDM (América)
  • Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
  • Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)

-Mejor labor en conducción masculina

  • Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)
  • Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
  • Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)
  • Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
  • Darío Barassi al frente de Ahora caigo, por eltrece

-Mejor labor periodística femenina

  • Soledad Larghi, por América Noticias (América)
  • Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)
  • Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
  • Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

-Mejor labor periodística masculina

  • Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)
  • Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
  • Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)

-Mejor cronista/movilero

  • Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)
  • Oliver Quiroz, por A la tarde (América)
  • Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
  • Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

-Mejor panelista

  • Luis Bremer, por A la tarde (América)
  • Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
  • Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)
  • David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)

-Mejor actriz protagonista de ficción

  • Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
  • Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)
  • Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

-Mejor actor protagonista en ficción

  • Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)
  • Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
  • Guillermo Francella por El encargado (eltrece)

-Mejor actriz de reparto

  • Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)
  • Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)
  • Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)
  • Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

-Mejor actor de reparto

  • Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
  • Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
  • Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

-Revelación

  • Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
  • Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
  • Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

-Mejor labor humorística

  • Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
  • Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
  • Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

-Mejor autor/guionista

  • Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
  • Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)
  • Mejor director
  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
  • Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

-Mejor director de no ficción

  • Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)
  • Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
  • Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
  • Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

-Mejor Aviso Publicitario

  • “Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
  • “Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
  • “Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
  • “Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

-Mejor producción integral

  • Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
  • Bake Off Famosos (Telefe)
  • Telenueve Central (elnueve)
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día