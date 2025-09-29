Hoy se entregan los Martín Fierro: Todos los nominados y dónde verlos

Hoy se entregan los Martín Fierro: Todos los nominados y dónde verlosSociedad29/09/2025
Este lunes, desde las 21, y con transmisión en vivo de Telefe, se entregan los Martín Fierro de Televisión, en una ceremonia que tendrá (otra vez) a Santiago del Moro a cargo de la conducción. Un par de horas antes, a las 19, dará comienzo la noche con el desfile de los famosos por la red carpet, en el Hotel Hilton.
Todos los nominados a los Martín Fierro 2025:
-Mejor reality
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
- Gran Hermano 2024 (Telefe)
- Cantando 2024 (América TV)
-Mejor ficción
- Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- El método (elnueve)
- Margarita (Telefe)
- El encargado (eltrece)
- Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 (Disney +)
-Mejor programa periodístico
- A la tarde (América)
- GPS (América)
- LAM (América)
-Mejor programa humorístico/de actualidad
- Bendita (elnueve)
- Pares de comedia (NET)
- Pasó en América (América)
-Mejor programa deportivo
- Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
- Carburando (eltrece)
- Copa América (Telefe)
- Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
-Mejor noticiero diurno
- Telenueve al mediodía (elnueve)
- Arriba argentinos (eltrece)
- El noticiero de la gente (Telefe)
-Mejor noticiero nocturno
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (eltrece)
-Mejor programa de interés general
- La noche de Mirtha (eltrece)
- Nara que ver (elnueve)
- Susana Giménez (Telefe)
-Mejor programa musical
- La Peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de sábado (América)
- Planeta 9 (elnueve)
-Mejor magazine
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- DDM (América)
- Mañanísima (eltrece)
-Mejor programa cultural/educativo
- Argentina de película (América)
- Proyecto Tierras (Telefe)
- Tecno Tendencias (América)
-Mejor programa de entretenimientos
- Los 8 escalones (eltrece)
- Ahora caigo (eltrece)
- Escape perfecto (Telefe)
Mejor big show
- Bake Off Famosos (Telefe)
- Noche al Dente (América)
- La noche perfecta (eltrece)
-Mejor programa de gastronomía
- Comer para creer (América)
- ¡Qué mañana! (elnueve)
- Ariel en su salsa (Telefe)
-Mejor programa de viajes/turismo
- Iván de viaje (Telefe)
- Resto del mundo (eltrece)
- Tenés que ir (elnueve)
-Mejor programa de servicios
- ADN buena salud (Televisión Pública)
- BA Emergencias (elnueve)
- Intelexis Mujer (NET)
-Mejores jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)
-Mejor branded content
- El gran bartender (Telefe)
- Historias de estación (Telefe)
- Que nadie se quede afuera (Telefe)
-Mejor labor en conducción femenina
- Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
- Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
- Pamela David, por Desayuno Americano (América)
- Mariana Fabbiani, por DDM (América)
- Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
- Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)
-Mejor labor en conducción masculina
- Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)
- Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
- Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)
- Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
-Mejor labor periodística femenina
- Soledad Larghi, por América Noticias (América)
- Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)
- Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
- Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)
-Mejor labor periodística masculina
- Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)
- Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
- Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)
-Mejor cronista/movilero
- Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)
- Oliver Quiroz, por A la tarde (América)
- Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)
-Mejor panelista
- Luis Bremer, por A la tarde (América)
- Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
- Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)
- David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)
-Mejor actriz protagonista de ficción
- Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)
- Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
-Mejor actor protagonista en ficción
- Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)
- Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
- Guillermo Francella por El encargado (eltrece)
-Mejor actriz de reparto
- Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)
- Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)
- Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)
- Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
-Mejor actor de reparto
- Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
-Revelación
- Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
- Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
- Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)
-Mejor labor humorística
- Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
- Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
- Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)
-Mejor autor/guionista
- Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)
- Mejor director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
- Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)
- Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)
-Mejor director de no ficción
- Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)
- Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
- Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
- Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
-Mejor Aviso Publicitario
- “Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
- “Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
- “Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
- “Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)
-Mejor producción integral
- Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
- Bake Off Famosos (Telefe)
- Telenueve Central (elnueve)