Feriado largo de Octubre: Salta el segundo destino nacional más buscado para viajar

Tras la confirmación del feriado del 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, desde Despegar informan sobre un fuerte crecimiento en las búsquedas para viajar el fin de semana largo.



En las últimas semanas hubo un aumento del 97% vs las últimas tres semanas, con un alza del 141% en destinos nacionales y del 55% en internacionales. El producto que más creció fue Hoteles, con un incremento del 120%, seguido por Vuelos y Paquetes, que subieron un 85%.



Entre los destinos nacionales más elegidos por los argentinos, se destacan: Córdoba con un crecimiento de +194%, luego se sigue Salta con +165%, Mendoza +162%, Bariloche +114%, y por último Iguazú +72%.

A nivel internacional, el primer puesto del ranking, lo encabeza Santiago de Chile con un crecimiento del interés de +135%, sigue Búzios +115%, Florianópolis +90%, Río de Janeiro +56%, y por último San Pablo +41%, lo que demuestra la pasión de los argentinos por aprovechar este tipo de escapadas.

Destinos convenientes

Este crecimiento va en línea con la tendencia donde los viajeros priorizan opciones que combinan practicidad y ahorro. En ese sentido, los paquetes se consolidan como una alternativa muy conveniente, ya que permiten acceder a tarifas integradas que pueden representar hasta un 30% de ahorro frente a la compra de cada servicio por separado. Además, al incluir vuelos, alojamiento y otros servicios como traslados, actividades o asistencia, ofrecen una experiencia más completa y optimizada para disfrutar al máximo del viaje.

Asimismo, esta semana comenzó la segunda edición del programa Tarjetazo, una iniciativa que ofrece beneficios especiales todos los días junto a distintos bancos y billeteras virtuales. En el caso de los viajes nacionales, incluye hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Para quienes planean viajar al exterior, hay descuentos de hasta 25% y la posibilidad de pagar en 3 cuotas. Estas condiciones buscan facilitar el acceso a los viajes, especialmente en esta etapa en la que muchos argentinos comienzan a organizar sus vacaciones de verano.

Participan de la promoción Mercado Pago, Banco Santander, BBVA, Macro, Galicia, ICBC, Ualá y Prex.