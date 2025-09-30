A partir de mañana, te podés preinscribir para la UNSa

Desde la Universidad Nacional de Salta, anunciaron que, desde este miércoles 1 de octubre, quedarán habilitadas las preinscripciones para el Ingreso 2026.

La preinscripción es para 19 carreras de pregrado, 35 de grado y 34 de posgrado, lo que suma más de 80 opciones académicas en distintas áreas del conocimiento en la Casa de Altos Estudios:

Pregrado: tecnicaturas y ciclos cortos que permiten una rápida inserción laboral.

Grado: licenciaturas e ingenierías en campos como ciencias sociales, humanidades, exactas, naturales, salud e ingeniería.

Posgrado: especializaciones, maestrías y doctorados que consolidan la formación profesional y académica.

La preinscripción dará inicio este miércoles y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026. En el caso de medicina, el cierre será el 14 de diciembre de 2025, por cuestiones organizativas.



Los cursos de ingreso darán inicio del 3 de noviembre al 23 de diciembre en el caso de medicina. Mientras que el resto de las carreras, mientras que el resto comenzará desde el 2 de febrero al 13 de marzo de 2026.

El año que viene, las clases en medicina, comenzarán el 02 de febrero de 2026. Para el resto de las carreras, el ciclo lectivo dará inicio el 26 de marzo.