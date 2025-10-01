Figallo, nueva titular del Mercado San Miguel: "Cada recurso se gestionará con responsabilidad"

Concluida la intervención del mercado San Miguel, iniciada en diciembre del año pasado, la administración del mercado San Miguel y los mercaditos quedó bajo la órbita de la flamante Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM), un ente descentralizado con autonomía administrativa, financiera y operativa.

María Figallo, flamante directora ejecutiva de la UAMM, explicó que se trata del inicio de una nueva etapa con una administración moderna, transparente y eficiente, en la que cada recurso se gestiona con responsabilidad y cada acción responde al interés de la comunidad.

En la oportunidad, describió al mercado San Miguel y los mercaditos "como espacios vitales de trabajo, encuentro y cultura”.

Entre las funciones de la UAMM se destacan otorgar, renovar y revocar permisos o concesiones; fiscalizar el cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad; planificar mejoras en infraestructura; emitir reglamentos y zonificaciones; y administrar los recursos del sistema de mercados municipales.

El balance de la intervención

Durante la intervención se alcanzaron avances en operatividad, recuperación edilicia, mejoras sanitarias y ordenamiento administrativo, además de transparentar la gestión con herramientas como el registro digitalizado y la bancarización de pagos.

El interventor saliente, Emilio Gutiérrez, agradeció la confianza del intendente y destacó el trabajo realizado: “Desde el primer día nos pusimos a trabajar para devolverle la luz y la seguridad a los puesteros para que no pierdan días de trabajo. Realizamos un censo para tener un registro digitalizado y avanzamos en la bancarización de los pagos para mayor transparencia. Todo esto mientras avanza la reconstrucción de la parte afectada por el incendio".

También se garantizó el funcionamiento del anexo de Pasaje Miramar 433, donde fueron trasladados provisoriamente más de 200 puesteros, afectados por el incendio de noviembre de 2024.