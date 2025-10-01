La Selección Sub 20 enfrenta a Australia: Con un triunfo se mete en octavos

La Selección Argentina Sub 20 se juega este miércoles una parada clave en el Mundial de Chile: enfrentará a Australia por la segunda fecha del Grupo D, con la chance de asegurarse la clasificación a los octavos de final.

El partido comenzará a las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez. La transmisión estará a cargo de Telefé y DSports.

La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, llega con la confianza en alto tras debutar con un triunfo 3-1 sobre Cuba. El panorama se le presenta favorable: con un nuevo triunfo ante los oceánicos y si Cuba empata o pierde ante Italia, el pasaje a la próxima ronda quedará asegurado.

Australia, por su parte, buscará recuperarse después de la derrota por 1-0 frente a los italianos, sabiendo que otra caída podría complicar seriamente sus aspiraciones de seguir en el torneo.

La probable formación de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

El posible equipo de Australia

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.