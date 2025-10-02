Caputo y su equipo viajarán mañana a Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una delegación oficial que viajará mañana a Washington para mantener un encuentro con Scott Bessent, según confirmaron voceros oficiales a Infobae. El grupo lo integran también el segundo del Ministerio, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

La reunión fue anticipada públicamente por Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien adelantó que tenía previsto un encuentro directo con Caputo y colaboradores en la capital estadounidense. El objetivo es debatir opciones vinculadas a ayuda financiera para Argentina.

Por el momento, no está prevista la fecha de regreso. “La agenda se irá informando a medida q se vayan concretando las reuniones”, destacaron desde el Palacio de Hacienda.