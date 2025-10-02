Juegos Evita 2025: Salta obtuvo nuevas medallas en atletismo y natación

La delegación de la Provincia de Salta que compite en los Juegos Evita 2025 sumó distintas medallas gracias a las destacadas actuaciones de los jóvenes atletas en disciplinas convencionales y adaptadas.

En los últimos días se destacó Braian Coronel Amaya, quien obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de bala adaptado, categoría T11, consolidándose entre los mejores del país. “Estoy muy feliz por esta medalla. Entrené mucho. Le dedico este logro a mi familia. Competir en los Evita es una experiencia increíble y quiero seguir mejorando para darle más alegrías a Salta”, dijo el jóven tras recibir el premio.

En natación adaptada, Rodrigo Soria, de Rosario de la Frontera, alcanzó la medalla de oro en 25 metros espalda y la de plata en 50 metros crol. En tanto, Francisco Gramajo se consagró en los 100 metros pecho.

En atletismo, Enrique Guaymás logró la medalla de oro en lanzamiento de martillo con un registro personal de 54,68 metros, mientras que María Osorio obtuvo el primer puesto en los 100 metros adaptados. Además, Noemí Juárez, de Orán, se quedó con la plata en los 100 metros, al igual que Candela Chaile, y Maximiliano Olumbre sumó un bronce en salto en largo.