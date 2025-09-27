Salta definió a sus representantes para la final nacional de los Juegos Evita Adaptados

En una jornada cargada de integración y emoción, Salta eligió a sus representantes para la Final Nacional de los Juegos Evita Adaptados 2025, que se disputará en Mar del Plata del 29 de septiembre al 5 de octubre.

Las finales provinciales se realizaron en tres sedes: la pista del Legado Güemes, la Secretaría de Deportes y el Club Crol, donde compitieron atletas con discapacidad intelectual, visual, motora y parálisis cerebral.

En atletismo adaptado se disputaron pruebas de 80, 100 y 1.500 metros, salto en largo y lanzamiento de bala. Allí se clasificaron Ramón Gareca de Orán y Fernanda Mendiolaza de Capital en la categoría parálisis cerebral; Kevin Ríos de Campo Quijano y Naomi Juárez de Orán en motor; Máximo Colombres de Capital y Candela Chaile de Chicoana en intelectual; y Braian Coronel Amaya de Metán junto a Maren Osorio de Capital en la categoría visual.

En otras disciplinas, se destacaron Melani López y Vanesa Ríos. En tenis de mesa, lograron la clasificación Diego Rosales de Capital, Brisa Erazo de General Güemes y Dardo Aguirre de Mosconi. En goalball, representando a la institución Gladiadores, avanzaron Jorge Gutiérrez de Capital, Nahuel López de Luracatau y Xiomara Díaz de Mosconi.

En básquet en silla de ruedas 3x3, el equipo estará conformado por Eduardo Agusto Prieto, Joaquín Choque, Oriana María Romero y Matías Acosta, todos de Capital. En natación adaptada competirán Briana Milagro Pérez, Rodrigo Alejandro Soria (R. de la Frontera), Matías Balderrama y Victoria Herrera. Finalmente, en vóley sentado integrarán la delegación Marcos Medrano, Simón Núñez y Yuliana Cruz.

El Secretario de Deportes de la Provincia, Ignacio García Bes, resaltó:

“Este evento no solo celebró el deporte, sino también la integración y el trabajo en equipo, valores esenciales para nuestros atletas. Desde la Secretaría seguimos comprometidos en garantizar que viajen a Mar del Plata con el respaldo que merecen”.

Con esta delegación, Salta se prepara para representar a la provincia en la instancia nacional, consolidando su compromiso con la inclusión y el desarrollo del deporte adaptado.