Por el partido de Copa Argentina en Salta, hinchas de Atlético Tucumán y Newell’s no podrán ir a la cancha

Policiales02/10/2025
operativo martearena

El pasado 13 de agosto se disputo en Salta el partido entre Atlético Tucumán y Newell’s  por Copa Argentina, en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Durante el partido se demoraron a 61 personas, 14 por tenencia de drogas, 46 por contravenciones y 1 con requerimiento judicial. 

Desde Orán a RosarioDesde Orán hasta Rosario, viajó 15 horas para ver a River


En el marco de estos procedimientos, desde el programa Tribuna Segura, que busca prevenir hechos de violencia y narcocriminalidad en los estadios de todo el país, se aplicaron sanciones a los hinchas. 

En total, fueron 12 los hinchas sancionados por disturbios, provocaciones e incitación a la violencia, los cuales no podrán ingresar por un año a la cancha. 

Otros 15 hinchas fueron detectados con cannabis y cocaína entre sus pertenencias, quedando a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad. En este caso, la sanción fue de nueve meses de restricción para el ingreso a la canchas. 

RossiUna leyenda de Brasil, pidió que Scaloni convoque al exBoca Agustín Rossi

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día