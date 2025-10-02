Por el partido de Copa Argentina en Salta, hinchas de Atlético Tucumán y Newell’s no podrán ir a la cancha

El pasado 13 de agosto se disputo en Salta el partido entre Atlético Tucumán y Newell’s por Copa Argentina, en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Durante el partido se demoraron a 61 personas, 14 por tenencia de drogas, 46 por contravenciones y 1 con requerimiento judicial.



En el marco de estos procedimientos, desde el programa Tribuna Segura, que busca prevenir hechos de violencia y narcocriminalidad en los estadios de todo el país, se aplicaron sanciones a los hinchas.

En total, fueron 12 los hinchas sancionados por disturbios, provocaciones e incitación a la violencia, los cuales no podrán ingresar por un año a la cancha.

Otros 15 hinchas fueron detectados con cannabis y cocaína entre sus pertenencias, quedando a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad. En este caso, la sanción fue de nueve meses de restricción para el ingreso a la canchas.