Desde Orán hasta Rosario, viajó 15 horas para ver a River

El partido de River vs Racing genera pasión entre los hinchas de ambas parcialidades, en las últimas horas se conoció el video de un niño que viajó desde Orán hasta Rosario para alentar al Millonario en el Gigante de Arroyito.

Entrevistado por Olé el niño dijó que viajó 15 horas en colectivo para ver a River, admitió haber faltado a la escuela y le mandó un saludo a sus maestros.

"Es hermoso venir acá a ver River, es mi tercera vez", sostuvo y luego le preguntaron si el viaje lo cansó: "Sí, pero lo importante es ver a River".