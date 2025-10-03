Familia del horror: Prostituían a sus 5 hijas y los vecinos lincharon al padrastro

Nacional03/10/2025
Padrastro golpeado

Una mujer fue detenida junto a su pareja por realizar uno de los hechos de abuso sexual infantil más aberrantes de los últimos tiempos: prostituían a sus cinco hijas por comida y droga. En uno de los casos, habrían entregado a una de las niñas por una bolsa de arroz. Se sospecha que filmaban los abusos.

hospital pasillo san bernardoMisterio en Villa Primavera: Una mujer fue internada de urgencia, investigan el caso

El principal detenido, padrastro de las niñas, fue golpeado por sus vecinos y atado a un palo. Fue arrestado tras un llamado al 911.  Otros cuatro hombres fueron detenidos y acusados de ser los clientes de la pareja.

Los arrestó la Policía Bonaerense en la zona de Villa Luján III, cercana a la ribera de Quilmes, tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo.

El caso, investigado y esclarecido por el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui de la fuerza provincial bonaerense, comenzó con una denuncia anónima recibida este martes. Se realizaron 7 allanamientos.

Alfredo CaseroAlfredo Casero culpó a las tres chicas asesinadas: "¿Qué querés si te metés con narcos?

Los abusos habrían ocurrido, al menos, desde el 22 de septiembre. Según la imputación, la madre “colaboró en la perpetración de diversos abusos sexuales simples y con acceso carnal cometidos contra sus hijas", asegura un documento del caso según Infobae.

sospechosos detenidos
Los detenidos acusados de ser clientes de la pareja - Gentileza Infobae
abuso-niñosLe confesó a sus compañeros del colegio que el marido de su hermana abusaba de ella

La mujer organizaba las circunstancias necesarias para que se produzcan los abusos, también enviando a sus hijas a los domicilios de diferentes varones para que estos los perpetren contra las víctimas; y en ocasiones promocionando y explotando económicamente el ejercicio de la prostitución”, continúa el informe.

Las menores fueron revisadas por médicos forenses: al menos dos de ellas tienen lesiones compatibles con un abuso sexual. Las identidades de los acusados no serán difundidas para preservar a sus víctimas.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día