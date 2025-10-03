Familia del horror: Prostituían a sus 5 hijas y los vecinos lincharon al padrastro

Una mujer fue detenida junto a su pareja por realizar uno de los hechos de abuso sexual infantil más aberrantes de los últimos tiempos: prostituían a sus cinco hijas por comida y droga. En uno de los casos, habrían entregado a una de las niñas por una bolsa de arroz. Se sospecha que filmaban los abusos.

El principal detenido, padrastro de las niñas, fue golpeado por sus vecinos y atado a un palo. Fue arrestado tras un llamado al 911. Otros cuatro hombres fueron detenidos y acusados de ser los clientes de la pareja.

Los arrestó la Policía Bonaerense en la zona de Villa Luján III, cercana a la ribera de Quilmes, tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo.

El caso, investigado y esclarecido por el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui de la fuerza provincial bonaerense, comenzó con una denuncia anónima recibida este martes. Se realizaron 7 allanamientos.

Los abusos habrían ocurrido, al menos, desde el 22 de septiembre. Según la imputación, la madre “colaboró en la perpetración de diversos abusos sexuales simples y con acceso carnal cometidos contra sus hijas", asegura un documento del caso según Infobae.

Los detenidos acusados de ser clientes de la pareja - Gentileza Infobae

La mujer organizaba las circunstancias necesarias para que se produzcan los abusos, también enviando a sus hijas a los domicilios de diferentes varones para que estos los perpetren contra las víctimas; y en ocasiones promocionando y explotando económicamente el ejercicio de la prostitución”, continúa el informe.

Las menores fueron revisadas por médicos forenses: al menos dos de ellas tienen lesiones compatibles con un abuso sexual. Las identidades de los acusados no serán difundidas para preservar a sus víctimas.