Juventud quiere arrancar con el pie derecho en la reválida

El Santo se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Federal A, con la mirada puesta en la Zona Reválida y el firme objetivo de recuperar protagonismo. Será Boca Unidos el primer escollo, el próximo domingo desde las 18hs, en Corrientes.

Tras una fase regular exigente, Juventud Antoniana logró consolidar su localía con triunfos clave ante rivales de jerarquía, sumando la mayor cantidad de puntos en casa. Ese rendimiento lo mantuvo cerca de alcanzar la clasificación al primer ascenso.

En esta primera fecha de la reválida, el equipo que dirige German Noce, buscar quebrar la racha negativa de visitante y traerse algo de Corrientes. Además, aprovechar la ventaja deportiva y encaminar su clasificación a la siguiente instancia.

Para el debut en la Reválida, la buena noticia para Germán Noce es que contará con todo el plantel a disposición. Todo indica que el entrenador realizaría una sola modificación respecto al último encuentro ante Independiente de Chivilcoy: el ingreso de Maxi Vargas en lugar de Luciano Arraya. El resto del equipo se mantendría sin cambios, apostando a la continuidad y al funcionamiento que mostró el equipo.

El plantel viajará esta noche rumbo a Corrientes.