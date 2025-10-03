Fin de semana deportivo en CNN Salta y El Show del Fútbol

Este fin de semana se jugarán dos partidos de visitante y uno de local. Como siempre, la transmisión la vivis en CNN Salta 94.7 MzH.

Este sábado desde las 15:15, con los relatos de Sebastián Suárez y los comentarios de Sebastián Domínguez, todo lo que suceda con la visita de Gimnasia y Tiro a Racing de Córdoba.



El domingo desde las 15:00, en el último partido de Diego Magno de local antes de su retiro, todo el encuentro de Central Norte, con los relatos de Ariel Vesga, los comentarios de Sebastián Domínguez y todo lo que suceda en zona baja con Tania Fernández.

La jornada deportiva se cierra con la visita de Juventud Antoniana desde las 17:45 a Boca Unidos de Corrientes, con los relatos de Rodrigo Ramos y los comentarios de Martín López.