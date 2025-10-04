No duerme la siesta: Horario corrido los viernes y sábados en el anexo del Mercado San Miguel

El anexo del Mercado San Miguel, ubicado en pasaje Miramar 433, entre calles Córdoba y Buenos Aires, abrirá sus puertas los viernes y sábados de octubre en horario corrido, de 8 a 21.30 horas.

La decisión busca ofrecer mayor comodidad a los vecinos y visitantes, permitiendo realizar compras sin apuros y adaptándose a quienes trabajan durante la jornada habitual.

En este espacio funcionan más de 200 puestos que incluyen verdulerías, fruterías, locales de indumentaria, calzado, cotillón, viveros, quesos artesanales, patio gastronómico y drugstores, entre otros.

Desde la administración del mercado destacaron que la modalidad de horario extendido ya mostró buenos resultados en la afluencia de público, favoreciendo tanto a comerciantes como a consumidores.