¡Pasen y compren! Nuevo mes, nuevos precios baratos en el mercado San Miguel

El mercado San Miguel de la capital salteña invita a todos los vecinos a realizar sus compras de frutas y verduras en el microcentro, donde los puesteros mantienen precios estables y acercan grandes ofertas, siendo una excelente oportunidad para llenar la despensa con productos frescos y de calidad, aprovechando especialmente la temporada de algunos productos y las promociones de otros.

El décimo mes del año se inicia con una estabilidad en los precios en el principal predio de avenida San Martín 782, pero también en el anexo del pasaje Miramar 433. Para esta semana, la Municipalidad destacó las grandes ofertas en frutillas y pimientos, dos productos que se encuentran con valores sumamente accesibles para el bolsillo del consumidor.

En el sector de frutas, la frutilla se puede conseguir a $2.500 el kilo, un precio muy conveniente para la época. Asimismo, es un buen momento para aprovechar la despedida de la temporada de los cítricos, con bajas en productos como la mandarina bergamota ($3.000 el kilo) y la naranja (la docena a $2.000).

En cuanto a las verduras, la diferencia de precios es notoria en productos básicos: se puede conseguir dos kilos de papa por $1.000 o un kilo y medio de cebolla por $1.000. Otras ofertas imperdibles son la lechuga (dos unidades por $1.000) y la zanahoria ($1.000 el kilo).

El mercado también resalta los precios de otros productos de la canasta esencial, como el tomate perita (un kilo y medio por $1.000) y el zapallito ($1.000 el kilo). Además, hay atractivas ofertas en productos de mayor valor nutricional como el pimiento verde y rojo, ambos a partir de $3.000 el kilo.

Con estos precios, la Municipalidad invita a los vecinos a visitar el mercado para comparar y aprovechar estos valores, recordando que la compra directa a los puesteros permite encontrar calidad y frescura, manteniendo la economía hogareña con ofertas que no suelen verse en otras cadenas de distribución.