Juicio a la red narco carcelaria: El jueves 9 de octubre se anunciará el veredicto

En el Salón de Grandes Juicios de Salta, esta mañana se escucharon las últimas contrarréplicas de las partes en la causa contra 20 imputados por integrar una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 (UC1).

El tribunal integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio, dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 9 de octubre, fecha en la que los acusados darán sus últimas palabras y se anunciará el veredicto.

Entre los acusados se encuentran funcionarios del Servicio Penitenciario, imputados por exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas dentro de un establecimiento penitenciario y asociación ilícita, en concurso real.

Los demás implicados, que incluyen internos y familiares de los presos, están acusados de comercialización de drogas agravada y asociación ilícita, también en concurso real.