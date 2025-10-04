Se cerró el kiosco: Condenan a dos hombres por comercializar estupefacientes

Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva en Orán, tras ser hallados culpables de comercializar estupefacientes en la modalidad de boca de expendio en barrio Maravilla.

El Tribunal de Juicio de Orán, con intervención de la fiscal penal Daniela Murúa, los encontró responsables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a uno de ellos también por portación ilegítima de arma de fuego.

Según la investigación realizada por la División Drogas Peligrosas, ambos vendían drogas de manera fraccionada en un domicilio del barrio Maravilla, utilizado como punto de expendio.

En los allanamientos practicados, la policía secuestró envoltorios de marihuana y cocaína, además de un arma de fuego sin autorización legal y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.