Dos hombres fueron detenidos con 90 dosis de droga, un arma de fuego, cartuchos y dinero en efectivo

Las intervenciones fueron en barrios 17 de Octubre y 26 de Agosto. Se secuestró más de 90 dosis de sustancias prohibidas, un arma de fuego y elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Efectivos de la División Narcocriminal de Orán junto a la Sección Narcocriminal 2 realizaron procedimientos en el marco de una causa por venta de droga.

En ese contexto, anoche se allanaron inmuebles en los barrios 17 de Octubre y 26 de Agosto. Dos hombres de 26 y 27 años fueron detenidos.

Se secuestraron más de 90 dosis de cocaína y marihuana, un arma de fuego, cartuchos, dinero y demás elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1.

