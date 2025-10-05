“Chau”: El picante mensaje de Grabois tras la renuncia de Espert

El dirigente social reaccionó en redes con una sola palabra a la renuncia del economista libertario

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires desató una ola de reacciones en redes sociales. El economista libertario decidió dar un paso al costado tras los señalamientos por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de tener lazos con el narcotráfico.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Juan Grabois, que en su cuenta de X escribió un breve pero contundente “CHAU” en mayúsculas, acompañado de un emoji. Una vez más, el dirigente social apareció en escena para criticar con frases rápidas y efectistas, sin aportar propuestas ni soluciones a los problemas de fondo.

También se sumó Malena Galmarini, quien celebró la salida de Espert: “Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se financian y se esconden atrás de narcotraficantes. Ahora no va a tener fueros: que actúe la justicia. Espert narco”.

El episodio expuso la fragilidad de la campaña libertaria en Buenos Aires, pero también dejó en evidencia el rol repetido de Grabois: un actor político que siempre señala y condena, pero que nunca logró ofrecer respuestas concretas ni en la gestión ni en el plano electoral.