¡Tenían un arsenal de pistolas! Detienen a hinchas de Central Norte tras causar incidentes

Policías del Distrito de Prevención 1 y de Unidades Especiales trabajaron en un importante procedimiento en el marco de un desorden ocasionado por personas identificadas como simpatizantes del club Central Norte, quienes provocaron daños en vehículos estacionados en la vía pública en calles Orán y General Paz.

La intervención inició tras el reporte al Sistema de Emergencias 911. Con los datos aportados por vecinos de la zona y mediante el seguimiento realizado por las cámaras del Centro de Videovigilancia, efectivos de la División Infantería lograron la detención de tres hombres y una mujer en avenida Sarmiento.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un vehículo, dos armas de fuego, armas hechizas, un arma blanca, cartuchos de distintos calibres, bebidas alcohólicas y elementos contundentes.

Intervino Fiscalía Penal 5, a cargo del Doctor Federico Jovanovics y Juzgado de Garantías 6.

Segúin detalló el Director General de Seguridad, comisario Luis Daniel Ríos "El utilitario kangoo color blanco se dio a la fuga al llegar los móviles policiales. Luego son interceptados por personal de Infantería en inmediaciones del hospital Materno Infantil, se demoraron 4 personas y otros se dan a la fuga.

El comisario General, agrego que: "Cuando se resaliza la requisa del rodado se encontraron las armas hechizas, revólveres, cartuchos calibre 22 y cuando bajaron se encontraron fierros, piedras y un machete" Piden a los damnificados radicar las denuncias policiales correspondientes.