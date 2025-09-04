¿Qué sigue después del stream del CONICET? Los investigadores ya trabajan con las muestras

Tras la exitosa expedición al Cañón Mar del Plata, que alcanzó casi 18 millones de visualizaciones en vivo por Youtube, el equipo de la UBA comenzó a procesar las muestras recolectadas durante 21 días en el buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. Las 220 horas de video y cientos de frascos con muestras del fondo marino prometen años de estudio en laboratorio.

Brenda Doti, investigadora de la UBA y del CONICET, explicó que cada frasco puede contener varias especies y que ahora comienza el trabajo de identificación, clasificación y análisis de cada ejemplar, desde diminutos isópodos hasta organismos aún desconocidos. Las muestras serán luego almacenadas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” para que otros científicos puedan estudiarlas.

Brenda Doti analizando muestras en el laboratorio de la UBA , gentileza: UBA Ciencia

El objetivo de la campaña fue explorar el cañón submarino, un punto crítico de biodiversidad que conecta la plataforma continental con aguas profundas y que influye en la circulación oceánica y el clima. Gracias al mapeo previo y a las transmisiones en vivo, el equipo pudo seleccionar las zonas de interés y recolectar material de manera segura, mientras la comunidad científica argentina participaba de manera remota.

Doti también fue invitada a participar en octubre en una nueva expedición al fondo marino de Uruguay, demostrando que el trabajo científico continúa mucho más allá del streaming. Como ella destaca, la ciencia combina la aventura de las inmersiones con el trabajo minucioso y detallado en el laboratorio, un proceso que llevará años para comprender completamente la riqueza del fondo marino argentino.