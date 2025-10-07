Minería en potencia: Desde Rio Tinto Lithium afirman que el litio "es la próxima Vaca Muerta"

La provincia de Salta se posiciona como un actor fundamental en la industria global del litio, gracias al avance de grandes inversiones y la confirmación de su rol estratégico por parte de las principales mineras internacionales. En el XIV Seminario Internacional Litio en Sudamérica, Ignacio Costa, gerente general de Rio Tinto Lithium en Argentina, resaltó que el país "tiene el rol y la responsabilidad de ser un proveedor confiable de litio para el mundo", un mensaje que subraya la importancia de los proyectos salteños y "el potencial del mineral como la próxima Vaca Muerta" del país.

Costa, en un diálogo con el economista Santiago Bulat en Catamarca, ofreció un panorama exhaustivo del mercado. Recordó que los precios del carbonato y el hidróxido de litio son globales y que China sigue siendo el motor más importante de la demanda, impulsada por la construcción de autos eléctricos, sector que proyecta un crecimiento de entre el 20% y el 30% anual.

El ejecutivo de la minera angloaustraliana se mostró optimista sobre el negocio a largo plazo, aunque llamó a la eficiencia. "Esto no significa que la suba de precios vaya a suceder en el corto plazo, lo que nos obliga a ser mucho más eficientes en costos", matizó, asegurando que la empresa ya ha demostrado poder operar con eficiencia incluso con precios bajos.

La Importancia Estratégica de Salta

El punto más celebrado para Salta fue la mención al avance del Proyecto Rincón. Costa confirmó que la compañía está progresando en la construcción de este yacimiento tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hace pocas semanas.

Rincón representa un hito no solo para Salta, sino para toda la industria nacional. El directivo destacó que Rincón "es una inversión de más de 2.500 millones de dólares y fue el primer proyecto minero en ingresar al RIGI [Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones], un hecho que abrió camino para toda la industria", haciendo referencia a la inversión registrada oficialmente por u$s 2.724 millones.

Pero la presencia de Rio Tinto en Salta no se limita al proyecto de Rincón. La compañía también opera en la planta de Güemes, que cuenta con una capacidad de 9.000 toneladas anuales para la producción de cloruro de litio, un insumo fundamental dentro de la cadena de suministro global.

Finalmente, Rio Tinto señaló el trabajo que viene realizando en las provincias vecinas, con la culminación de obras clave en Catamarca, como la expansión del proyecto Fénix y la finalización de Sal de Vida (que aportará 15.000 toneladas). No obstante, el rol de Salta, con Rincón como el primer proyecto bajo RIGI y el volumen de inversión confirmado, la consolida como una pieza central en el "Triángulo del Litio" argentino.