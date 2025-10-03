¡Fortaleciendo el desarrollo! Se conformó la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales

Con el objetivo de impulsar el crecimiento compartido y consolidar una agenda común en el sector, se conformó oficialmente la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales, un nuevo espacio de cooperación reúne a compañías estatales de las regiones del Norte y Cuyo, buscando fortalecer el desarrollo minero en el país y generar una voz unificada frente al Estado nacional y los principales actores globales.

El acuerdo se concretó en el Nodo Tecnológico de Catamarca, donde representantes de compañías de Salta (REMSa), Catamarca (CAMYEN), La Rioja (EMSE), Jujuy (JEMSE) y Mendoza (Impulsa Mendoza), pactaron trabajar conjuntamente. La iniciativa busca potenciar las capacidades institucionales, operativas y estratégicas de las empresas mineras provinciales a través de una articulación regional más fuerte.

Entre los principales propósitos de esta Mesa se encuentran la creación de una plataforma común para la promoción de licitaciones y proyectos, la cooperación técnica entre empresas con identidad minera compartida y la representación conjunta en foros nacionales e internacionales clave para el sector.

En ese marco, el presidente de REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Javier Montero, destacó la importancia del acuerdo. Expresó que la creación de esta Mesa "representa un paso fundamental para fortalecer la minería provincial. Al unir esfuerzos, optimizamos recursos, generamos mayor escala y consolidamos una voz común para incidir en los ámbitos donde se definen políticas y oportunidades para el sector".

Montero subrayó que esta acción se alinea con la estrategia del gobierno salteño de impulsar la industria. "Este trabajo conjunto se alinea con la visión del gobernador Gustavo Sáenz, quien busca impulsar el desarrollo de la industria minera como motor de crecimiento y generación de empleo en Salta y en la región", concluyó el presidente de REMSA.