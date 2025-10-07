Mañana inicia la Feria del Libro, ¿qué talleres, actividades y charlas habrá?

Mañana inicia la XV Feria del Libro en Salta, un evento que traerá una gran variedad de actividades, talleres y shows para que tanto niños como adultos disfruten de estas jornadas.

En las actividades especiales mañana podrán inmortalizar el momento sacándose fotos con la A-Mantis del Libro desde las 8:30 hs. en la Plaza 9 de Julio, tendrán también un taller de sentidos para las infancias a partir de las 15 hs. en la Sala de Formación de la Usina Cultural, juegos para los más chicos y un taller de fanzine para jóvenes y adultos a las 10 am y para niños a las 16 hs.

El 9 de octubre habrá un mercadito cultural a las 10 hs. con juegos en el hall de la Usina, para los aventureros tendrá lugar una búsqueda del tesoro a las 15 hs. en Café Zorrilla en pasaje Zorrilla y calle Juramento. Para los amantes del dibujo se dictará un taller de dibujo de manga a las 11 am para jóvenes y adultos y un taller epistolar de cartas de amor Haidu kowski a las 9 am. en el hall del teatro de la Usina.

El viernes habrá un homenaje al escritor Mario Vargas Llosa a las 18 hs. en la Usina, al mismo tiempo para los amantes de la música habrá una batalla Hip Hop Literal a las 19 hs. Para los más chicos se presentará un taller de arte y literatura Feli y Loto a las 14 hs.

El sábado inicia el finde con entrega de premios del concurso de Fanfics a las 19 hs. en el anfiteatro de la Usina, un concurso de Cosplay en el mismo horario, y un show de canto con caja en el teatro del lugar a las 20 hs.

Atentos los fanáticos de Harry Potter porque el domingo presentan el book day de esta saga en el hall del teatro de la Usina en distintos horarios 15, 17 y 18 hs., mientras que los amantes de la dramaturgia tendrán un taller para jóvenes y adultos a las 15 hs. en la sala de formación.

Quienes vayan a disfrutar estos días podrán ser espectadores de shows únicos, con danzas escénicas, obras de teatro de títeres Chicha y Coquena y Alicia en el País de la Maravillas llevada a la representación escénica. Además, habrá un festival internacional de folklore, y ciclos de lectura y música variados, con espectáculos de espiritismo y show audiovisual.