Tras el viento, inicia una semana con temperaturas en ascenso en Salta

Después de un fin de semana agobiante con intensos calores, llegan días agradables con máximas que no superarán los 30°C según informa el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este lunes la máxima llegará a tan solo 20°C con un cielo nublado que hace esperar una lluvia en Salta ¿llegarán las precipitaciones?

El martes, el cielo continuará nublado como la mayoría de los días de la semana, con una máxima de 23°C y una mínima de 4°C.

El miércoles se cortará la semana con un cielo algo nublado y una máxima de 24°C y una mínima de 6°C, mientras que el jueves la temperatura llegará a los 28°C con una mínima de 7°C.

El cielo se despejará el viernes y la temperatura máxima alcanzará los 30°C con una mínima de 11°C, avizorando un fin de semana a puro calor.