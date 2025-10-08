Mientras otros suben, el mercado San Miguel mantiene sus precios para ayudar al bolsillo

El relevamiento de precios se ha vuelto una búsqueda de tesoro para los salteños que tratan de encontrar los mercados, ferias o locales que ofrecen los valores más accesibles para seguir consumiendo productos básicos como frutas y verduras.

El Mercado San Miguel ubicado en pasaje Miramar 433, tiene una gran variedad de costos y productos, pero lo que lo convierte en una oportunidad a aprovechar es que continúa manteniendo los precios.

Los melones, sandias y papaya son de los productos más elegidos por ser frutas frescas tras la llegada de las altas temperaturas, pero quien se destaca como la vedette es la frutilla con un valor de $3.000 por kilo.

Sobre el comportamiento del consumidor, señalaron los puesteros que la gente lleva lo justo, lo necesario para el día y muchos productos por porción, por fracción.

Los precios no dejan de sorprender: la docena de naranjas se consiguen a $1.000, $2.000, la sandia $1.200 el kg, la mitad o porción de melón $1.500, mientras que la palta proveniente de Chile tiene un valor de $6.000 el kg.

Por su parte la verdura también presenta precios accesibles, como la papa con un valor de $1.000 los dos kilos, pimiento verde el kilo a $2.000 y el pimiento rojo o morrón $3.000 el kilo, según relevamiento de Tv Canal 2 Salta.