Hoy habrá una nueva edición de "El Mercado en tu Barrio" en la UNSA

La Municipalidad de Salta recordó que llevará adelante una nueva edición de "El Mercado en tu Barrio" será hoy en el predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), ubicado en avenida Bernardo Houssay 450.

La actividad se desarrollará de 11 a 13 horas y permitirá a los vecinos del norte de la ciudad acceder a productos esenciales con descuentos de hasta el 30%.

En esta jornada se ofrecerán frutas, verduras, carnes, pescados, pollos, lácteos, panificados, artículos de limpieza y hasta neumáticos, a precios accesibles. La propuesta busca aliviar el impacto de la inflación en las familias salteñas, promover la compra directa a productores locales y fortalecer la economía social.