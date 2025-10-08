Habrá un día municipal para concientizar sobre la dislexia

En la sesión del Concejo Deliberante se aprobó esta tarde un proyecto de ordenanza que propone instituir al 8 de octubre como el día municipal de la Dislexia en la ciudad de Salta.

La iniciativa de la edil Agustina Álvarez, fue aprobada este miércoles y tiene como finalidad promover la concientización, el diagnóstico temprano y la inclusión educativa y social de las personas con dislexia.

“Es importante que desde la Municipalidad se generen espacios de educación y concientización sobre la dislexia”

Al momento de defender el proyecto, la concejal, destacó la importancia de generar espacios de concientización como así también trabajar con la comunidad educativa a través de la capacitación docente. “Muchas veces la dislexia les genera dificultad en el aprendizaje” aseguro.

“Es importante que desde la Municipalidad se generen espacios de educación y concientización sobre la dislexia” afirmó la edil, Paula Medici, sobre la iniciativa. Mientras que el concejal Gonzalo Corral, pidió que se continúen con políticas de inclusión.

El texto del Proyecto establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las gestiones necesarias para iluminar de color azul violáceo monumentos, edificios y espacios públicos cada 8 de octubre, en conmemoración de la fecha.

Asimismo, se prevé que el Ejecutivo pueda proponer la incorporación de la temática de la dislexia en el marco del Programa Municipal de Formación Docente, establecido por la Ordenanza N° 15.978.