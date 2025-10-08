SAMEC: Romero negó renuncias masivas por los vuelos sanitarios

Ante versiones sobre una posible renuncia masiva en el SAMEC, el director Daniel Romero aclaró la situación en ElMurishow y desmintió un conflicto generalizado. “No hay nadie protestando ni hay ningún conflicto, el 99% está trabajando. Hubo una manifestación de un médico, pero nadie de enfermería ni choferes manifestó intención de renunciar".

Romero asumió en julio de este año, "esto que estamos haciendo es administrar los fondos de todos los salteños y lo vamos a usar coherentemente, como corresponde. Si alguien renuncia, bueno, renuncia”, dijo.

"El 99% del personal está trabajando"

Romero explicó que el malestar surgió por irregularidades detectadas en el pago de horas por disponibilidad para vuelos sanitarios. Contó que al asumir en julio comenzaron a revisar la distribución horaria y detectaron diferencias importantes: algunos médicos hacían apenas un vuelo en seis meses, mientras otros superaban los veinte, pero todos cobraban 120 horas mensuales. “Decidimos bajar esas horas a un mínimo de 30 y empezar a pagar por vuelo realizado, para que sea más equitativo. El que quiera ganar más, tendrá que estar disponible y volar más”, señaló.

También aclaró que no se trató de privilegios deliberados sino de prácticas que se naturalizaron con el tiempo. “No creo que hayan sido errores, son cosas que se fueron normalizando. Con esta muestra ya tengo suficiente para tomar medidas y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos”, indicó.

“Decidimos bajar esas horas a un mínimo de 30 y empezar a pagar por vuelo realizado, para que sea más equitativo"

Sobre las críticas del doctor Marchetti, Romero fue contundente: “Es desafortunado que una sola persona disconforme hable en nombre de todos cuando la mayoría está trabajando y comprometida. Estamos abiertos a escuchar y mejorar, pero una renuncia masiva no existe”.