Dolor en el fútbol: Murió el DT de Boca, Miguel Ángel Russo

En la tarde de este miércoles, murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y un símbolo del fútbol argentino por su extensa trayectoria como jugador y DT.

Russo tenía 69 años y hace ya un tiempo había sido diagnosticado con un cáncer que lo había obligado a atravesar un largo tratamiento. Se encontraba en su casa con internación domiciliaria.



Inició su carrera en Estudiantes. Dirigió diferentes equipos en Argentina y Sudamérica. Su máximo triunfo lo alcanzó con Boca: la conquista de la Copa Libertadores 2007, un título que lo puso a la altura de figuras sagradas como Juan Carlos Lorenzo y Carlos Bianchi.

Aquel equipo tuvo un Juan Román Riquelme en estado de gracia, influyente como pocas veces en su brillante carrera, y levantó la Gloria Eterna tras vencer a Gremio de Brasil con un marcador global de 5-0, el más abultado en la historia del torneo.

La última vez que se lo vio en una cancha fue en el empate con Central Córdoba de Santiago del Estero, en la Bombonera. Russo murió en su hogar, a los 69 años.