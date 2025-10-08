El Santo, obligado a ganar para seguir en carrera

El "Santo" está obligado a ganar por dos goles de diferencia y mantener el arco en cero si quiere avanzar de fase en el Torneo Federal A. Juventud recibe a Boca Unidos, el próximo viernes desde las 22hs, en el estadio Martearena.

Luego del resultado adverso en el partido de ida ante Boca Unidos, Juventud Antoniana vuelve a ponerse el traje de finalista, una escena que se ha vuelto casi habitual en este Torneo Federal A.

El equipo dirigido por Germán Noce sabe que no hay margen para el error: deberá ganar por dos goles y mantener el arco en cero para seguir en carrera.

De cara a la revancha, el entrenador no podrá contar con Julio López, quien fue expulsado con roja directa en el último encuentro. Además, se aguarda por la evolución del experimentado Ignacio Sanabria, afectado por un golpe.

Por otro lado, se prevé el regreso de Luciano Viano al equipo titular, lo que aportaría solidez en la zona defensiva. La principal incógnita se mantiene en el arco: la elección entre Montero y Perrone aún no está definida

Hoy comenzará a definir el once que pondrá para batallar de local.