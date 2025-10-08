El adiós a Miguel Russo: "Deja una huella imborrable"

A través de las redes sociales los clubes argentinos lamentaron la muerte del DT de Boca, Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles después de una larga enfermedad.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo" escribió Boca en sus redes sociales.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…

Estudiantes, el club que lo vio crecer, compartió el dolor por la partida. "Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria Futbolística de nuestra institución" compartieron desde el club.

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento.

Desde la AFA, escribieron: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

"Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central" lamentó la dirigencia de Rosario Central a través de su cuenta de X.

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. 💛💙♾️ pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

"River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial

y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento" escribieron desde River Plate.